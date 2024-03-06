Дело летчицы Игнатенко передали в прокурору на утверждение

Теперь дело детально рассмотрит прокурор. В случае возникновения вопросов, будет проведено дорасследование. Второй вариант — материалы дела передадут в суд.

«Я ознакомилась с делом и могу сказать только одно, это первый случай в моей жизни, когда за оказанное добро, мне предложили уголовную перспективу», — сказала Муксун.Fm Снежана Игнатенко.

Дело возбудили в июне 2023 года. Девушка Ольга приехала на аэродром Боровая. Она хотела прокатиться с пилотом. Снежане назначили провести воздушную экскурсию. На территории аэродрома и в самом самолете есть камеры. На видео девушка улыбается, получает восторг от полета, уходит в хорошем настроении и с улыбкой на лице.

Вскоре после полета девушка написала заявление в транспортную прокуратуру. Она сообщила, что весь полет испытывала страх, не исключала, что может погибнуть. Сотрудники ведомства отметили, что летчица выполнила несколько фигур высшего пилотажа. Борт самолета не был предназначен для подобных трюков. Действия летчицы посчитали умышленными и угрожающими здоровью девушки.

Редакции Муксун.Fm предоставили кадры, на которых видно, что Ольга улыбается и смеется, пребывая в радостном состоянии. Сама девушка в прокуратуре заявила, что находилась в шоковом состоянии, потому что ее жизни угрожала опасность.

Ранее мы сообщали, что пьяный пассажир устроил дебош на борту российского самолета, летевшего в Бангкок.