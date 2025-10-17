Дело направлено на рассмотрение: бывшей начальнице УКС Перми отменили приговор

По информации издания, вторая инстанция отменила приговор. Дело направлено в районный суд на новое рассмотрение. Адвокат Максим Вдовиченко обращал внимание на то, что бывшая чиновница, воспользовавшись правом последнего слова в суде, признала вину и раскаялась.

По версии следствия, бывшая чиновница получила взятку. Полученные деньги в размере 5,45 млн руб. она потратила на приобретение недвижимости. Деньги женщина получила от бизнесмена. Суд признал ее виновной. Недвижимость конфискована в доход государства. Бывшей чиновнице назначили шесть лет в колонии общего режима и штраф.

По данным издания, бывшая чиновница отрицает факт взятки. Она уверяет, что брала деньги в долг и успела вернуть обратно более 1 млн руб. В связи с утратой доверия женщину официально уволили. Бизнесмена задержали при попытке дать взятку чиновнице в августе 2024 года.

