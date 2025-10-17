От 263 до 1000 часов: в Кузбассе раскрыли схему мошенничества с путевыми листами

В пресс-службе прокуратуры и полиции Кузбасса проинформировали, что 62-летний местный предприниматель обвиняется в серьезных преступлениях: мошенничестве в особо крупном размере и подделке официальных бумаг, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, мужчина начал сотрудничество с одной из местных угледобывающих компаний. В рамках заключенного договора он обеспечивал пассажирские и грузовые перевозки. Согласно версии следствия, на протяжении года предприниматель вносил в путевые листы данные, которые не соответствовали действительности. Мужчина отработал на КамАЗе 263 часа, однако в документах указал 1000 часов.

По данным издания, сотрудники угольной компании провели проверку, во время которой был обнаружен обман. Установлено, что предпринимателю заплатили за работу, которую он не выполнил, более 1,2 млн руб. Информацию передали сотрудникам правоохранительных органов. Предприниматель признал вину. Он возместил установленную сумму в полном объеме. Расследование ведет Главное управление МВД по Кемеровской области.

«Уголовное дело направлено в Калтанский районный суд для рассмотрения по существу», — указано в сообщении ведомства.

