Дело не в БПЛА: самолет Москва — Геленджик ушел на запасной аэродром

Самолет, направлявшийся из Москвы в Геленджик, ушел на запасной аэродром в аэропорт в Минеральных Водах, сообщило РИА Новости со ссылкой на авиагавань Геленджика.

По информации издания, причина смены направления заключается в неблагоприятных погодных условиях. В регионе наблюдается сильный северо-восточный ветер.

«Рейс СУ1154 <>, следующий по маршруту "Шереметьево" — Геленджик <> отправляется на запасной аэродром в аэропорт Минеральные Воды», — говорится в сообщении.

По данным издания, рейс компании «Аэрофлот» совершил посадку в Минеральных Водах в 10.38. Установлено время, когда он продолжит курс в Геленджик. Пассажиров призвали проверять информацию, размещенную на официальных каналах в социальных сетях. Кроме того, регулярно обновляется онлайн-табло.

Первый после длительного перерыва регулярный рейс аэропорт Геленджика принял 18 июля. Запрет на полеты был установлен в 2022 году. Полеты начали выполнять несколько авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот». В последнее время в графике полетов часто вносят коррективы. Это позволяет обеспечивать безопасность граждан.

Ранее сообщалось, что самолет, летевший в Вильнюс, приземлился в Риге из-за НЛО.