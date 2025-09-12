Самолет, летевший в Вильнюс, приземлился в Риге из-за НЛО

Рейс, следовавший из Таллина в Вильнюс, не смог приземлиться в пункте назначения из-за замеченного в воздушном пространстве неопознанного летающего объекта (НЛО), о чем сообщил портал Sputnik Литва.

Согласно имеющимся данным, инцидент произошел вчера, 11 сентября. Воздушное судно было вынужденно перенаправлено в Ригу. Первоначально причиной срыва посадки назывались неблагоприятные погодные условия, а именно — шквалистый ветер. Однако позднее представитель литовских аэропортов Тадас Василяускас сообщил о вероятном появлении НЛО.

В целях безопасности было принято решение о временном прекращении взлета и посадки самолетов в столичном аэропорту до выяснения обстоятельств. Следует отметить, что другие службы не подтвердили наличие посторонних объектов в небе, и вскоре работа аэропорта вернулась в штатный режим.

Ранее сообщалось, что НЛО отразил удар американской ракеты Hellfire у берегов Йемена.