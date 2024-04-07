Дело о посягательстве на жизнь сотрудников полиции в Подмосковье контролируется главой ведомства

СК РФ сообщает, что глава ведомства поставил на контроль ход расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников полиции в Московской области.

В воскресенье, 7 апреля, на проселочной дороге в р.п. Фряново прохожие обнаружили раненых сотрудников правоохранительных органов, которые находились в бессознательном состоянии. Они сообщили об инциденте в полицию. Одного из пострадавших госпитализировали. Второй скончался на месте происшествия. Согласно предварительной версии, сотрудникам МВД нанесли огнестрельные ранения.

Судя по фото из социальных сетей, возле сотрудников находился автомобиль. Нападение произошло в черте лесопосадки.

В связи с посягательством на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено уголовное дело. Следствие активно ведется, устанавливаются все причины происшедшего.

«Дальнейшее расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает СК РФ

В Telegram-канале областной прокуратуры указано, что щелковский городской прокурор Иван Денисов выехал на место происшествия. Уточняется, что нападение было совершено в районе СНТ «Озон» примерно в 17:00.

«Прокуратура Московской области контролирует установление всех обстоятельств посягательства на сотрудников правоохранительных органов в городском округе Щелково», — сообщает прокуратура Московской области.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге 5 апреля во время стрельбы пострадал мужчина. Сообщается, что в конфликт вступили двое мужчин, у одного из которых был травматический пистолет. Пострадавшего госпитализировали. Согласно одной из версий, мужчины ждали своих детей, которые ходят в детский сад.