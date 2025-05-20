Дело о жестоком обращении бывшей воспитательницы с детьми в Кемерово передано в суд

Сотрудники правоохранительных органов собрали материалы по делу бывшей воспитательницы, которая привязывала детей скотчем, наносила удары руками и причиняла моральные страдания, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на СК Кузбасса. Материалы готовы для передачи в суд.

В ведомстве рассказали, что во время предварительного расследования правоохранители собрали большую доказательную базу. Сотрудники опросили родителей и детей. К делу приложены выводы судебных валеологических экспертиз. Материалы уголовного дела в отношении 63-летней бывшей воспитательницы переданы в суд, где будет установлена степень ответственности.

«Следственными органами СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего работника дошкольного образовательного учреждения», — указано в сообщении ведомства.

Согласно версии следствия, бывшая воспитательница на регулярной основе применяла физическую силу к пятилетнему и шестилетнему мальчикам. Она наносила удары руками по ягодицам, лицу и спине. В качестве наказания выбирала такую меру — привязывала детей скотчем, таким образом обездвиживая их. В ходе расследования установили, что был еще один пострадавший ребенок — воспитанница детского сада. Предполагается, что воспитательница наносила удары в область туловища. Женщина хватала детей за волосы. Следствие предполагает, что подобные случаи повторялись в период с марта по апрель 2024 года.

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