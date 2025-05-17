Под Ростовом 19-летняя мать чуть не угробила новорожденного, постоянно избивая сына

Девушка, проживающая в Ростовской области, в возрасте 19 лет, пренебрегала правилами гигиены, ухаживая за своим новорождённым сыном. По информации, полученной от источника на телеканале РЕН ТВ, она также применяла физическое насилие по отношению к ребенку. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс и произошёл в поселке Гуково, который находится недалеко от административной границы с Донецкой Народной Республикой.

Ребёнок появился на свет 17 декабря 2024 года, и у него были врождённые болезни. Его мать, молодая женщина, не обеспечивала ему должный уход и питание.

«В апреле 2025 года ребенка госпитализировали в местную больницу, он до сих пор находится под наблюдением врачей», — сообщил собеседник телеканала.

В отношении женщины, подозреваемой в жестоком обращении с ребёнком, было возбуждено уголовное дело. Расследование проводится сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних.

Ранее несудимая безработная женщина, которая была задержана, не привлекалась к уголовной ответственности. Суд назначил ей сравнительно мягкую меру пресечения — обязательство о явке.

Ранее сообщалось о том, что Следственный комитет приступил к расследованию инцидента, связанного с гибелью ребёнка на квадроцикле под Тверью.