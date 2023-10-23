Дело об оскорблении ребенка из-за буквы Z снова вернули на рассмотрение следователей

Ленинский районный суд Екатеринбурга вернул в следственный комитет материалы по делу об инциденте с оскорблением несовершеннолетнего из-за наличия буквы Z на его одежде, пишет агентство « РИА Новости ».

Инцидент произошел в апреле. Одиннадцатилетний мальчик гулял во дворе своего дома. К нему подошел местный житель Александр Неустроев, которого возмутило изображенная на кепке ребенка буква Z. 57-летний мужчина хватал мальчика за руки, говорил оскорбительные вещи и угрожал. Мама ребенка обратилась в суд.

Ленинский районный суд уже выносил вердикт по данному делу. Мужчине назначили выплатить штраф в размере семи тысяч рублей. Прокуратура потребовала суд повторно разобраться в данном деле.

Семья ребенка на заседании не присутствовали. Их интересы представляет юрист. СМИ не пустили в зал суда по просьбе следователя из-за того, что фигурантом выступает несовершеннолетний.

«Нужно оценить принятое решение, изначально цель была загладить вину у Неустроева, он этого придерживается», – пояснил журналистам адвокат Неустроева Павел Ногай.

Подсудимый Александр Неустроев является инвалидом. Имеет высшее образование. Не на постоянной основе работает инженером. К уголовной ответственности ранее не привлекался.

Судья Надежда Ханкевич объявила решение о необходимости возвращения дела на рассмотрение в следственные органы.

«Судья постановил отказать в ходатайстве старшего следователя Ленинского района Русакова о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа и возвратить уголовное дело в следственный отдел по Ленинскому району», – сказала судья Надежда Ханкевич.

Ранее сообщалось о попытке поджога конструкции Z в Белгороде.