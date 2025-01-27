Дело об убитом мальчике из чемодана передано в суд

В прокуратуре Пермского края и следкоме проинформировали, что обвиняемую в убийстве девятилетнего сына пермячку Ирину Шатову будут судить в Пермском краевом суде, сообщил properm.ru. Материалы дела в рамках завершенного расследования переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Издание напомнило, что женщина призналась в убийстве сына. Стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что пермячка признана вменяемой. В первые часы задержания жительница Перми отказывалась признавать свое участие в преступлении.

Следствие восстановило возможную последовательность событий в день гибели девятилетнего ребенка. По версии правоохранителей, женщина задушила сына проводом от смартфона. Тело положила в чемодан и вывезла на площадку для мусора. Сама отправилась в подсобное помещение гостиницы «Жемчужина», где скрывалась от полиции. Сотрудники проводили анализ на основе данных городских камер видеонаблюдения. Женщина обвиняется в убийстве малолетнего.

Ранее сообщалось, что женщина из Перми в ходе допроса озвучила жуткую причину убийства найденного в чемодане сына.