Делом о принудительном лечении здоровой ростовчанки в психдиспансере займется прокуратура

Уполномоченный по правам человека в Ростовской области Анатолий Харьковский направил запрос в прокуратуру, чтобы правоохранительные органы проверили информацию о том, как проходит лечение ростовчанки Светланы Говоровой, сообщает rostovgazeta.ru . Правозащитники уверены, что здоровую женщину принудительно лечат в филиале психиатрической больницы, чтобы позволить экс-супругу распоряжаться детьми.

Издание «RostovGazeta» неоднократно привлекало внимание к заявлениям правозащитников. Хронология событий следующая: женщина ругается с бывшим мужем и решает уехать с детьми из города. Сразу после этого за Светланой приезжают люди, которые с применением силы (так утверждают активисты) увозят женщину.

Позже она оказывается в психбольнице. Корреспондент издания посетил город Светланы, где жители подтвердили, что отец ее детей богатый и влиятельный (по меркам данного населенного пункта).

Правозащитники во главе с Павлом Сагайдым подали иск в суд, постоянно требуют допустить их к Светлане. Активисты утверждают, что женщине уже начали колоть какие-то медицинские препараты. Павел уверен, что крупный коррупционный сговор на высшем уровне города не позволяет общественникам вызволить здоровую женщину из учреждения.