Правозащитник Павел Сагайда продолжает привлекать внимание к незаконному по его мнению удержанию в психиатрической больнице жительницы Ростовской области Светланы Говоровой, пишет интернет-издание « RostovGazeta ».

Егорлыкский районный суд постановил, что женщина должна пройти принудительное лечение в психиатрической больнице. В подобном решении есть ряд юридических нюансов.

«Филиал, как юрлицо, перестал существовать в июле 2023 года после того, как была проведена реорганизация. Тогда егорлыкская психбольница лишилась любых полномочий. И направлять иск в суд она тоже не имела права, поскольку не является юридическим лицом», — разъясняет RostovGazeta правозащитник Павел Сагайда.

Лечение началось. Вчера женщине сделали первый укол. Мобильный телефон у нее изъяли. Активисты правозащитной организации хотели навестить Светлану, но волонтеров не пустили. Позже вышел дежурный врач и попросил покинуть территорию медицинского учреждения. Активисты настаивали на свидании, тогда медики вызвали полицию.

«Жизнь и здоровье Говоровой находится сейчас в реальной опасности. Насильно, против воли, абсолютно здорового человека колют неизвестно чем. Человека на наших глазах лишают здоровья и дееспособности, возможно — убивают, а все правоохранительные органы и службы здравоохранения в регионе бездействуют», — говорит Павел Сагайда.

Корреспондент издания позвонил в филиал для уточнения информации. Ему рекомендовали приехать в понедельник для очной беседы.

История началась с того, что Светлана поругалась с бывшим мужем. Она собрала вещи и была намерена покинуть с детьми город, чтобы вернуться в родные края. В этот же день приехала бригада. Женщину насильно увезли в клинику.

Экс-супруг является очень влиятельным и обеспеченным мужчиной в своем городе. Правозащитник Павел Сагайда уверен, что он заплатил людям, чтобы они совершили противоправные действия.

Позже был суд. Павел Сагайда отмечает, что медики и сотрудники полицию давали показания, которые не могут соответствовать действительно. Активист уверен в коррупционном сговоре. Если бы суд признал, что женщину удерживают незаконно, то пришлось бы разбираться, почему так произошло.