«Демографическая осень»: глава ВЦИОМ назвал три способа решения кризиса в РФ

Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью РИА Новости на ПМЭФ высказал мнение, что решить демографический кризис в России можно тремя путями.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров считает, что для решения демографической проблемы необходимо увеличить продолжительность жизни граждан, повысить рождаемость в стране и не препятствовать переселению людей из одной страны в другую для постоянного проживания. По мнению эксперта, в настоящее время в России наблюдается «демографическая осень». За этим периодом может последовать более серьезный кризис.

Глава ВЦИОМ уточнил, что табу на иммиграцию — это общественная проблема. Население страны выступает против притока мигрантов. По мнению эксперта, тенденция может положительно отразиться на демографическом росте. Однако именно продолжительность жизни и число рождений — два ключевых понятия, от которых зависит стабилизация ситуации в стране.

«Демография имеет два ключевых понятия: первое — это продолжительность жизни, второе — это число рождений», — сказал Федоров.

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