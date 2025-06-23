«Демографическая осень»: глава ВЦИОМ назвал три способа решения кризиса в РФ
ВЦИОМ: повышение рождаемости поспособствует выходу из демографического кризиса
Фото: [istockphoto.com]
Генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью РИА Новости на ПМЭФ высказал мнение, что решить демографический кризис в России можно тремя путями.
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров считает, что для решения демографической проблемы необходимо увеличить продолжительность жизни граждан, повысить рождаемость в стране и не препятствовать переселению людей из одной страны в другую для постоянного проживания. По мнению эксперта, в настоящее время в России наблюдается «демографическая осень». За этим периодом может последовать более серьезный кризис.
Глава ВЦИОМ уточнил, что табу на иммиграцию — это общественная проблема. Население страны выступает против притока мигрантов. По мнению эксперта, тенденция может положительно отразиться на демографическом росте. Однако именно продолжительность жизни и число рождений — два ключевых понятия, от которых зависит стабилизация ситуации в стране.
«Демография имеет два ключевых понятия: первое — это продолжительность жизни, второе — это число рождений», — сказал Федоров.
Ранее протоиерей Ткачев назвал истинную причину отказа россиян от деторождения