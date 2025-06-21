Протоиерей Ткачев назвал истинную причину отказа россиян от деторождения

Протоиерей Андрей Ткачев заявил, что россияне отказываются рожать детей не из-за отсутствия денег, а из-за отсутствия мировоззрения. Таким мнением священнослужитель поделился во время выступления в Корпоративном университете при правительстве Нижегородской области. Видеозапись этой встречи Ткачев опубликовал на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Он подчеркнул, что те, кто придерживаются правильных ценностей и мировоззрения, рожают детей, даже при скромных доходах.

«Деньгами вообще ничего не решается. Вот там, в той сфере, в которой мы говорим. Люди рожать не хотят. Давайте мы дадим им денег. И что? <...> Если в голове дырка лишняя, то сколько ты денег этих не дал, как бы, дырка не помешает этими деньгами воспользоваться», — подчеркнул священнослужитель.

Ткачев сделал резкое заявление, заявив, что деньги не помогут тем, у кого «дырявые головы», имея в виду недостаток правильных взглядов и убеждений. Он призвал российских граждан кардинально изменить взгляды на жизнь.

Накануне генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Константин Абрамов заявил, что нынешняя демографическая ситуация, когда россияне отказываются от деторождения, связана с желанием граждан жить в свое удовольствие, а также высокой стоимостью жизни в принципе.

Стоит отметить, что протоиерей Ткачев известен своими провокационными и порой скандальными высказываниями. Так, например, он связывал ракетные атаки по России с «наказанием за разврат» и задавался вопросом о роли женщин в обществе, предположив, что им не нужна власть, поскольку они традиционно занимаются домашним хозяйством.

Ранее владелец сети секс-шопов назвал причину снижения демографии в России.