День рождения Деда Мороза ярко отпраздновали в Кузбассе

Праздник состоялся в воскресенье, 1 декабря. Дедушка Мороз задул свечи на большом праздничном торте и загадал желание. После он открыл свою официальную резиденцию, расположенную в музее-заповеднике. Мероприятие посетили около 2300 человек.

Гостям предложили оставить для сказочного персонажа пожелания. Для этого человек заходил в Дом желаний, где была установлена камера. Гости могли также во время видеообращения подвести итоги текущего года и рассказать о планах на следующий.

Маленькие жители региона приносили Деду Морозу письма. На территории региона будет работать 32 новогодних визит-центров, где также будут принимать детские письма. Сибдепо подготовил фоторепортаж. Кадры позволяют предположить, что присутствующие гости были рады праздничным мероприятиям. День рождения прошел ярко и эмоционально.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 1 декабря стартовал зимний сезон.