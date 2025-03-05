День выключенных гаджетов празднуют россияне 5 марта

По данным издания, праздник имеет свою историю. Изначально организаторы собирались провести акцию, целью которой был отказ от интернета. Однако после решили предлагать пользователям гаджетов отказываться от мобильных устройств сроком на 24 часа. День выключенных гаджетов предназначен для того, чтобы человек мог жить реальной жизнью, а не виртуальной. Освободившееся время рекомендовано посвятить близким и родным людям, своему саморазвитию.

Издание отметило, что 5 марта — это также День рождения степлера. Устройство было запатентовано в 1867 году, тогда оно назвалось скрепителем. С 1914 года степлер стал распространенным предметом, которым пользовались в офисах.

Издание отметило, что 5 марта — это также Вceмиpный дeнь энepгoэффeктивнocти и Дeнь мopexoдныx училищ.

8 марта россияне будут праздновать Международный женский день. Подробнее об истории и интересных фактах весеннего праздника — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».