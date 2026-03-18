«Программа счастья» в бутылке: в Кемерове продают магическую воду — платите, сколько подскажет сердце
На популярном сайте объявлений появилось необычное предложение — жителям Кемерова предлагают купить «магическую воду», сообщил VSE42.RU. Автор объявления указал, что вода способна принести счастье и исполнить желание.
По информации издания, автор объявления рассказал о «программе счастья». Он считает, что магическая вода способна помочь человеку улучшить материальное состояние, добиться эффективного результата в новом начинании, найти достойную работу, защититься перед встречей с недоброжелателями, противостоять порче или сглазу. По словам автора, воду необходимо «раскрыть и активировать».
По данным издания, автор не указал стоимость воды. Он отметил, что человек может перечислить столько денег, сколько подсказывает его сердце. В сообщениях на сайте можно получить консультацию. Автор написал, что не вмешивается в волю других людей и не занимается черной магией.
Корреспондент VSE42.RU высказал мнение, что объявление напоминает эпоху постсоветского периода. В тексте указано, что программа, которая якобы обрекает человека на успех, «изначально заложена» в воде.
«Напоминает времена, когда миллионы россиян массово смотрели телепередачи с Кашпировским и верили, что заряженная вода может исцелять болезни и приносить удачу», — высказал мнение корреспондент VSE42.RU.
