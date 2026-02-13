Деньги были, зарплаты не было: директор больше года не платил 21 сотруднику при полной финансовой возможности

В Березовском завершено следствие по уголовному делу в отношении гендиректора местной коммерческой структуры. Руководителя обвиняют в невыплате заработной платы 21 сотруднику. Преступление охватывает период с декабря 2023 по январь 2025 года — все это время работники не получали деньги, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, общая сумма долга перед коллективом перевалила за 2,2 млн руб. При этом следствие располагает данными, что финансовое положение предприятия позволяло директору рассчитаться с людьми, однако он предпочел не исполнять обязательства.

По данным издания, в ходе разбирательства следователи изъяли финансовую документацию, назначили судебно-бухгалтерскую экспертизу, допросили потерпевших и должностных лиц. Принятые меры дали результат: часть задолженности — более 1,4 млн руб. — удалось выплатить сотрудникам. Дополнительно суд наложил арест на имущество обвиняемого, оценочная стоимость которого превышает 3 млн руб.

Уголовное дело передано в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Ранее сообщалось, что в двух регионах России средняя зарплата превысила 200 тыс. руб.