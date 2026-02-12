В двух регионах России средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей

По итогам ноября 2025 года только в двух российских регионах средний уровень начисленной заработной платы превысил отметку в 200 тысяч рублей. Такие расчеты следуют из анализа статистических данных, проведенного РИА Новости .

Речь идет о Чукотском автономном округе и Магаданской области. Годом ранее ни один субъект РФ не демонстрировал подобных значений по среднему заработку.

В Магаданской области средняя начисленная зарплата в конце осени достигла примерно 244 тысяч рублей, тогда как в ноябре 2024 года показатель находился на уровне около 193 тысяч. На Чукотке средний доход работников составил порядка 212 тысяч рублей, увеличившись примерно на 31 тысячу за год.

Показатель средней начисленной заработной платы формируется до удержания налогов и включает премиальные выплаты. В расчет попадают доходы всех сотрудников организаций, в том числе работников с очень высокими окладами, что влияет на итоговое значение.

В целом по стране средний уровень начисленной зарплаты в ноябре прошлого года оценивался примерно в 98,2 тысячи рублей. Для сравнения, за аналогичный период годом ранее этот показатель составлял около 86,4 тысячи рублей.

