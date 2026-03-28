Деньги или дни: три способа оформить отпуск в мае и не прогадать

Многие предпочитают отдыхать именно в мае — погода уже располагает, можно отправиться на дачу или в поездку. Способов оформить отпуск несколько, и каждый по-разному сказывается на финансовых расходах, сообщил tagilcity.ru.

Вариант 1. Долгий отдых при минимальных затратах отпускных дней

По мнению экспертов, если взять всего четыре дня — с 5 по 8 мая, к ним автоматически присоединятся выходные 1–3 мая и 9–11 мая. В итоге получается 11 дней отдыха при использовании лишь четырех дней из отпускного лимита. Недостаток: сумма отпускных будет небольшой, так как оплачиваются только четыре дня.

Вариант 2. Увеличенная продолжительность и повышенные выплаты

Аналитик отметили, что при оформлении отпуска со 2 по 11 мая в заявлении значится 10 дней. Однако 9 мая — праздничная дата, которая не входит в число оплачиваемых отпускных дней, поэтому фактически оплатят 9 дней. Общая продолжительность отдыха составит 11 дней (со 2 по 11 мая плюс нерабочий день 1 мая). Плюс: сумма отпускных окажется выше, чем в первом сценарии. Минус: израсходовано будет 9 дней отпуска.

Вариант 3. Оформление двухнедельного отпуска

По данным издания, по трудовому законодательству одна из частей отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней. Если взять период с 28 апреля по 11 мая, то фактически отдых продлится 12 дней, поскольку 1 и 9 мая — праздничные дни и не засчитываются в отпускной период. Чтобы соблюсти требование о 14 днях, необходимо добавить еще два дня после 11 мая.

Ранее сообщалось, что 30 апреля и 8 мая в преддверии праздников рабочий день сократят на час.