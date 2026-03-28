Дробные майские праздники и два неполных дня: что ждет работающих россиян весной 2026 года

Россиян в связи с предстоящими майскими праздниками ожидают два укороченных рабочих дня. Об этом в беседе с ТАСС сообщила Маргарита Богданова-Шемраева, директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание».

Как пояснила специалист, 30 апреля и 8 мая работников ждет укороченный график — время работы в эти дни станет меньше на шестьдесят минут. Такое сокращение, уточнила собеседница, предусмотрено для дат, непосредственно предшествующих официальным нерабочим праздничным дням.

«В этом году на майские праздники россияне будут отдыхать двумя блоками — с 1 по 3 мая (Праздник весны и труда) и с 9 по 11 мая (День Победы). Дни с 4 по 8 мая — это официальные рабочие будни. При этом 30 апреля и 8 мая рабочий день будет сокращен на один час», — рассказала ТАСС эксперт.

Эксперт обратила внимание на то, что в нынешнем году майские праздники оказались более разрозненными, чем в предыдущие годы. Сплошных продолжительных каникул в мае не предвидится. Между праздничными периодами образовался пятидневный рабочий интервал, который при желании работающие граждане могут использовать для оформления отпуска. Это позволит объединить выходные дни и превратить майские праздники в полноценный 11-дневный отдых.

ТАСС опубликовал календарь рабочих и праздничных дней: следующий сокращенный и праздничный день ожидается в июне.

