Член Союза реабилитологов России и Общероссийской профессиональной психотерапевтической Лиги Марк Краснощеков предупредил, что потеря денег — не самое страшное, с чем сталкиваются обманутые гадалками и магами граждане, сообщил 56orb.ru.

Реабилитолог и полимодальный психотерапевт рассказал, что часто мошенники, которые представляются гадалками и магами, вводят человека в измененное состояние психики. Таким образом они принуждают его подписать документы на кредит или договор дарения недвижимости. Психотерапевт уверен, что такие пострадавшие нуждаются в помощи специалистов. Важен индивидуальный подход.

Эксперт рекомендует перед обращением убедиться, что выбран квалифицированный специалист. Для этого необходимо промониторить информацию об образовании, стаже и опыте работы. Человеку важно понять, что он снова находится в безопасности. Первый шаг к восстановлению, по мнению Краснощекова, — это возвращение к нормальной жизни.

«Практика показывает: чаще всего пострадавшим необходима помощь психиатра, клинического психолога, психотерапевта и социального реабилитолога. Работа в команде со специалистами дает высокий шанс на благополучный выход из кризиса и возвращение к нормальной жизни», — поделился мнением психотерапевт.

По данным издания, мошенники во время якобы магических обрядов чаще всего гарантируют решение проблемы, требуют полной конфиденциальности, запугивают и просят заранее перевести деньги для проведения обрядов. Россиян призывают к бдительности.

Ранее врач Шестаков рассказал, что для обмана людей гадалки чаще всего используют психологические приемы.