«Она словно читала мои мысли!»: врач рассказал, как гадалки обманывают россиян

Эксперт пояснил, что часто мошенники используют прием «чтение по горячим следам». Они определяют по человеку, что случилось в его жизни недавно, и начинают манипулировать чувствами. Например, на прием приходит девушка в черной одежде и без обручального кольца. Достаточно сказать о потере, а потом говорить общими фразами о добром сердце усопшего. Так обманули 45-летнюю Марину, которая через три месяца после смерти мужа пришла к гадалке.

«За три месяца Марина потратила 400 тыс. руб. на "снятие порчи", "очищение души умершего" и "защитные обряды". Денег больше не было, а состояние только ухудшилось», — поделился историей специалист.

Эксперт Шестаков уверен, что у каждого человека есть страхи. Мошенники пользуются ими, поэтому жертвами афер часто становятся образованные люди. Так, к врачу на прием приходила кандидат технических наук, которая пострадала от мошенников. Она призналась, что очень хотела верить во что-то светлое.

«"Она словно читала мои мысли! Все, что она говорила, было правдой!" На самом деле никакого чтения мыслей не было. Просто опытный мошенник умеет считывать невербальные сигналы: усталый вид, дешевая одежда вместо привычных дорогих костюмов, нервные движения рук говорили сами за себя», — еще об одном случае рассказал 56orb.ru Антон Шестаков.

По словам эксперта, если мошенники понимают неплатежность потенциальной жертвы, то начинают с маленькой суммы. Например, просят сначала несколько тысяч рублей, но потом приходится платить и дальше из-за якобы тяжелого случая.

«Главный фактор — эмоциональная уязвимость. Развод, смерть близких, болезнь, финансовые проблемы, одиночество. В такие моменты критическое мышление снижается, а потребность в поддержке и надежде возрастает», — рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что жены бойцов СВО стали жертвами мошенниц-гадалок.