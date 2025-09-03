«Деньги никто не вернет»: за первое полугодие 2025 года пермяки отдали аферистам 1,589 млрд руб.

Борьбу с мошенниками ведут правительство, сотрудники правоохранительных органов и руководство финансовых организаций, сообщил properm.ru. Однако на данный момент ликвидировать проблему полностью не получается.

Корреспондент Properm.ru отметил, что несмотря на активную борьбу правоохранителей с мошенниками, количество обманутых граждан растет. За первое полугодие 2025 года жители Пермского края под давлением или путем обмана перевели аферистам 1,589 млрд руб. За аналогичный период 2024 года граждане лишились примерно на 500 тыс. руб. меньше. Установить личность злоумышленника обычно невозможно. Иногда получается привлечь к ответственности дропперов. Чаще всего это студенты, ранее осужденные граждане или другие категории населения, которые не имеют возможности выплатить деньги обманутым россиянам.

«На данный момент вал дистанционной преступности захлестывает, и все понимают, что деньги никто людям в этой жизни не вернет», — высказал мнение корреспондент издания.

По информации издания, борьба с мошенничеством проходит на всех уровнях, от правительства до финансовых организаций. Только за недавний период операторы связи ограничили спам-звонки, был введен самозапрет на получение кредитов, банки частично блокируют выдачу кредитов в офисах организаций.

Ранее сообщалось, что суд обязал дропперов вернуть пенсионерке 1,4 млн руб.