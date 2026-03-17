Деньги понадобились на лечение собаки: 20-летняя россиянка забрала выручку из кассы магазина и попалась на камеры
Полиция Кузбасса: продавщица украла 14 тыс. руб. якобы на лечение собаки
Продавец продуктового магазина в Кузбассе в конце рабочего дня забрала выручку в размере 14 тыс. руб. После задержания 20-летняя россиянка рассказала, что деньги якобы понадобились ей для лечения собаки, сообщил VSE42.RU со ссылкой на телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.
По данным издания, задержание прошло в Прокопьевске. Установить факт кражи удалось по камерам видеонаблюдения, установленным в местном продуктовом магазине. В полицию обратилась владелица продуктового магазина, заметившая пропажу денег.
По информации издания, комплекс оперативно-розыскных мероприятий позволил сотрудникам уголовного розыска отдела полиции установить личность подозреваемой и задержать ее. Ранее девушка не привлекалась к уголовной ответственности.
«Прокопчанка объяснила свой поступок необычной мотивацией – деньги ей были нужны для лечения своей собаки», — отмечено в статье VSE42.RU.
По информации издания, в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Суд вправе назначить до двух лет лишения свободы.
