Плюшевый криминал: 24‑летний прокопчанин попытался украсть игрушку за 2 тыс. руб. — его остановили камеры

В Прокопьевске 24-летний местный житель пытался украсть из магазина мягкую игрушку стоимостью свыше 2 тыс. руб., сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В пресс-службе Росгвардии поделились подробностями инцидента и напомнили о современных технологиях, позволяющих сотрудникам магазинов следить за покупателями.

В пресс-службе рассказали, что молодой человек взял товары с прилавков и пошел на кассу самообслуживания. Он частично оплатил покупку, но пытался незаметно забрать плюшевую игрушку. Сотрудники магазина обратили внимание на попытку кражи через камеры видеонаблюдения. Онии преградили дорогу молодому человеку и вызвали сотрудников Росгвардии. Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

«Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечёт ответственность, вплоть до уголовной», — указано в сообщении ведомства.

Особый акцент в ведомстве делают на пользе охранной сигнализации, подключенной к вневедомственной охране. Тревожный вызов гарантирует скорый приезд группы задержания, которая на месте определит причину срабатывания и, если необходимо, задержит правонарушителей.

