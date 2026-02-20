Депозит, предзаказ или просто прийти: как выбрать кафе на 23 февраля

В понедельник, 23 февраля, Россия будет праздновать День защитника Отечества. Корреспондент VSE42.RU разбирался, можно ли еще найти кафе для празднования, где есть свободные места.

По информации издания, некоторые заведения подготовили для гостей праздничную программу. Например, в Кемерове посетители кафе и ресторанов смогут насладиться живой музыкой, выступлениями кавер-групп и диджеев. Причем многие заведения подготовили шоу-программу с ведущим уже на вечер 22 февраля. Залы рассчитаны на компании до 10 человек.

По данным издания, при заказе важно учитывать, что некоторые заведения просят оформить депозит. Например, заказ вип-комнаты обойдется в 30 тыс. руб. Посетителям иногда предлагают сделать предзаказ. Что касается, среднего чека на каждого гостя, то он зависит от уровня заведения. Анализ по Кемерову показал, что цены начинаются от 1,5 тыс. руб.

По информации издания, не все кафе просят делать предзаказ или оформлять бронь. Заведения предлагают новинки в меню. Узнать о свободных местах рекомендуют за час до прибытия. Такие кафе подходят в первую очередь для тех, кто не планирует танцевать до утра, а хочет провести вечер уютно.

«Как показал обзор, найти место для компании за несколько дней до 23 февраля – задача вполне выполнимая, хоть и требующая сравнений. Где-то придется раскошелиться на депозит, а где-то можно просто прийти и заказать желанные блюда. Выбор за вами», — сообщил VSE42.RU.

Ранее сообщалось, что в преддверии празднования 23 февраля единороссы Подмосковья отправились в зону СВО с помощью и подарками для бойцов.