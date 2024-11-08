СВО и Октябрьская революция — неизбежные исторические события. Да, гражданам может казаться, что если Россия не объявила бы о начале СВО, то удалось избежать человеческих жертв. Однако опытные политики понимают, что все события вели к вооруженному конфликту. Избежать этого было невозможно.

«Глупо утверждать, что революции можно было избежать, если бы не большевики и «Ленин в опломбированном вагоне». На самом деле ситуация в России к 1917 году оказалась таковой, что смена политического режима и социально-экономического курса была объективной», — написал в авторской колонке для KazanFirst депутат Атласов.

Революция стала точкой отсчета для образования новой России. СВО уже поменяло современную страну. Санкции позволили сосредоточиться на внутреннем производстве и улучшении экономики. Граждане стали более сплоченными и едиными. Прозападно настроенные люди уехали за границу.

Ранее политолог Аграновский поделился с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» мнением, что скоро украинские русофобы начнут менять свои убеждения.