Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит начать вести диалог о прекращении конфликта, несмотря на личные амбиции, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко. В ближайшее время целый ряд киевских русофобов начнет говорить, что они вынужденно приспосабливались к среде, но на самом деле всегда остаются с Россией, отметил политолог Дмитрий Аграновский в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, заявления Шевченко показывают, что хотя бы у кого-то на Украине еще сохранились какие-то капли разума, а также то, что ситуация существенно изменилась.

«Если до, так скажем, победы Трампа, чтобы заявить такое, надо было иметь гражданское мужество, то теперь многие действуют из чувства самосохранения, потому что ситуация изменилась не в пользу нацистов. Я думаю, многие украинские политики уже задумываются, как сохраниться в новой Украине, которая будет существенно отличаться от нынешней», — подчеркнул Аграновский.

Политолог посоветовал украинским политикам вспомнить русский язык, «хотя они его и не забывали», и сдаваться, пока не поздно, потому что с каждым днем ситуация для них будет ухудшаться.

«Украинским деятелям разного рода, тем, кто сделал карьеру на сепаратизме и русофобии, надо крепко призадуматься. Тем более, им менять убеждения не привыкать. Я нисколько не сомневаюсь, что в ближайшее время мы увидим целый ряд записных русофобов, которые будут говорит, что они всегда с Россией, просто были вынуждены приспосабливаться в этой среде», — считает эксперт.

Аграновский не исключил, что измениться может и сам Зеленский, назвав лидера киевского режима приспособленцем. В определенной ситуации политик вполне сможет войти в новый украинский истеблишмент. Однако нынешнего президента Незалежной весьма удобно сделать крайним и «повесить на него всех собак», заключил политолог.

Ранее стало известно, что переговоры по Украине могут начаться уже в ближайший год.