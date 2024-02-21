Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов рассказал РИА Новости о напряженной социальной ситуации в украинских городах Одесса и Николаев.

Депутат Юрий Барбашов владеет информацией, что украинцы напуганы. Представители военкоматов патрулируют улицы, чтобы насильно забирать мужчин в зону СВО. Выбирают места, где скапливается много людей, например, остановки общественного транспорта.

«Мирных людей буквально похищают на улицах и через ничтожное количество времени бросают на передовую в мясные штурмы. Идет повальная мобилизация, которая превратилась в настоящую охоту на людей», — рассказал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

Мужчины боятся выйти лишний раз на улицу и купить хлеб в ближайшем магазине. Мобилизация негативно отражается на экономике городов. Люди увольняются, чтобы их не направили в зону спецоперации непосредственно с работы. Мобилизация объявлена давно. Некоторые предприятия и компании закрылись из-за дефицита кадров.

«Идет отлов мужского населения. Его буквально уничтожают», — рассказал собеседник РИА Новости.

Мобилизация негативно влияет на семейные ценности. Мужчины не могут заработать деньги. Семьи испытывают финансовые сложности.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо высказал мнение, что жители Одессы и Николаева всегда были русскими. Преподаватель Артемий Рожнов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», чем обусловлено присоединение русских городов к территории Украины.