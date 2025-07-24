Депутат Берулава сообщил о необходимости законов против буллинга в школах

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по просвещению, академик Российской академии образования Михаил Берулава заявил о необходимости законов против буллинга в школах, сообщил портал Pravda.Ru.

Депутат Михаил Берулава рассказал, что проблема буллинга требует систематического решения на законодательном уровне. По его мнению, в защите нуждаются и педагоги, и школьники. Важно, чтобы предложенные нововведения не навредили участникам школьного процесса.

«Если в школу заходит — не навреди», — отметил специалист.

Депутат уверен, что проблема требует разработки регламентов. Важно, чтобы предложения вносили профильные специалисты. Михаил Берулава призвал подходить к решению вопроса рационально, не теряя здравомыслие.

«Я думаю, что необходимо, жизнь подсказывает, у нас какие-то нормативные документы должны быть, но на уровне законопроекта обсуждать на здравомыслящем уровне», — подчеркнул эксперт.

В России разработали законопроект о противодействии буллингу в школах, работа над которым велась с 2022 года, сообщили «Ведомости». Предложены такие меры препятствия буллингу: нарушителей порядка с разрешения родителей будут на определенное время направлять в учебно-воспитательные спецшколы. Михаил Берулава заявил, что на данный момент комитет по просвещению не обсуждал законопроект.

Ранее сообщалось, что мобильную бригаду экстренного реагирования создали в Подмосковье для оказания психологической и социальной помощи.