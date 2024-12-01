Депутат Бессараб рассказала, кто может рассчитывать на пенсию свыше 50 тыс. рублей

Член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, какая категория россиян может рассчитывать на пенсию выше 50 тыс. руб., сообщила «Лента.ру».

Светлана Бессараб отметила, что россияне могут самостоятельно рассчитать предварительный размер своей пенсии. Для этого рекомендовано зайти в личный кабинет и сделать соответствующий запрос. Так, гражданин узнает, какая пенсия уже сформирована и сколько ему еще работать до наступления конкретного возраста.

Спикер также отметила важность того, чтобы граждане были трудоустроены в компаниях с порядочной репутацией. В таком случае работодатель отчисляет налоги государству, что положительно отразится при формировании размера пенсии. Если человек на протяжении всей жизни получал заработную плату выше средних показателей, то размер пенсии может достигать 50 тыс. руб.

«Кроме того, конечно, высокую пенсию могут получать те, кто имел высокую заработную плату в течение всей трудовой деятельности, за кого работодатель выплачивал большие взносы», — поделилась Бессараб.

Кроме того, граждане могут открывать добровольные накопления в негосударственных фондах, напомнила Бессараб. В таком случае размер пенсии также может достигать 50 тыс. руб. Ограничений по максимальному размеру пенсии в России не предусмотрено, отметила эксперт.

Светлана Бессараб также отметила, что высокая пенсия гарантирована представителям некоторых профессий, например, космонавтам. Военнослужащие РФ имеют право получать одновременно две пенсии — страховую по старости и военную.

Ранее сообщалось, что стал известен размер не облагаемого налогом дохода по вкладам за 2024 год.