Стал известен размер не облагаемого налогом дохода по вкладам за 2024 год

РИА Новости посчитали , что не облагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам за 2024 год составит 210 тыс. руб.

В рамках закона о налогообложении процентов по банковским вкладам до 1 декабря 2025 года россияне впервые обязаны оплатить налог за 2023 год. Налог необходимо заплатить за часть дохода с вклада, которая превышает необлагаемую сумму.

Высчитать сумму можно по такой схеме. Один миллион рублей умножают на размер ключевой ставки, который был максимальным. Для этого россиянам рекомендуют сравнить все показатели ключевой ставки, которые были актуальны на первое число каждого месяца на протяжении года.

«В текущем году ее максимальный уровень на 1 декабря — 21%. Соответственно, необлагаемая сумма налога на доходы по вкладам за 2024 год составит 210 тысяч рублей», — уточнили РИА Новости.

Средняя ставка налога составляет 13%. Однако она может увеличиваться до 15% при условии, если общая сумма доходов членов всей семьи превышает 5 млн руб. Агентство отметило, что россиянам нет необходимости рассчитывать налог самостоятельно. Налоговая инспекция проинформирует каждого гражданина о сумме, которую необходимо будет оплатить в назначенный срок.

Ранее сообщалось, что россиянам до 2 декабря необходимо заплатить налоги на имеющееся у них имущество.