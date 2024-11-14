Депутат бундестага Мосдорф заявил, что не откажется от должности в Гнесинке

Депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маттиас Мосдорф заявил, что не откажется от занимаемой должности почетного профессора в Российской академии музыки имени Гнесиных, сообщило интернет-издание «Абзац».

Издание Welt опубликовало материал, автор которого сообщил о возможном увольнении депутата бундестага Маттиаса Мосдорфа из-за его нового статуса. Так, депутат также является известным немецким виолончелистом. Недавно он принял должность почетного профессора в Российской академии музыки им. Гнесиных. Маттиас Мосдорф сообщил, что не намерен отказываться от занимаемого поста.

«Я не откажусь от почетной профессуры. Я по-прежнему убежден в важности культурных контактов», — рассказал «Абзацу» Мосдорф.

Депутат отметил, что в настоящее время уделяет много времени организации избирательной кампании. Однако подготовка непременно завершится, а выборы останутся в прошлом. Тогда обязательно найдется время для искусства. Комментируя статью в Welt, собеседник издания указал на некоторые несоответствия данных в материале.

«Решение по этому вопросу можно принять только на заседании парламентской фракции. Когда она займется этим вопросом – зависит от того, как будут развиваться события в Берлине, и это может занять еще несколько недель», – заключил Мосдорф.

Ранее сообщалось, что в Германии заявили о желании немецких промышленников вернуться в Россию.