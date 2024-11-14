Промышленники из ФРГ ждут возможности снова вернуться в Россию. Они ожидают прихода к власти такого немецкого правительства, которое даст им такой вариант. Об этом сообщил Ральф Нимайер, руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет, его точку зрения привело РИА Новости.

По его мнению, бизнес в ФРГ стремится вернуть выход на российский рынок. Некоторые компании уже предпринимают практические шаги в данном направлении.

«Нам просто нужно новое немецкое правительство, которое сделает политикой то, что уже происходит в промышленности за кулисами», — указал он.

По мнению Нимайера, некоторые предприниматели уже оказывают давление на политиков, чтобы те обеспечили им нормализацию связей с РФ.

Ранее по поводу политической системы в Германии высказалась Мария Захарова. Она назвала ФРГ «банановой республикой». Иначе она не может ничем другим объяснить то, что выборы в США в тот же день привели к замене части немецких министров. Канцлер ФРГ вынужденно отправил их в отставку, чтобы стране не был нанесен ущерб.