В Госдуме положительно оценили намерение Турции вступить в БРИКС
Депутат: вступление Турции в БРИКС — знак роста альтернативных организаций
Фото: [Pxhere.com]
Депутат Госдумы Мария Бутина положительно оценила намерение Турции вступить в БРИКС, сообщило РИА Новости.
Альтернативные западноориентированным союзам организации становятся более престижными, считает депутат ГД Бутина. Спикер отметила, что Турция не объявила о выходе из НАТО. Страна намерена сотрудничать одновременно с Западом и Востоком.
Желание стать одним из членов БРИКС обусловлено намерением Турции участвовать в создании многополярного мира. Организация стремится к реализации разными странами суверенной политики, значит, Турция поддерживает подобный подход.
«В этом, собственно, и есть суть многополярности — сильные игроки могут договариваться на разных площадках», — добавила парламентарий.
Не стоит оценивать планы Турции на БРИКС как безусловное усиление пророссийских сил. Напротив, это знак, что мир очень медленными шагами движется в сторону позитивных изменений глобального строя.
Ранее сообщалось, что на Западе рассказали, зачем Турция подала заявку на вступление в БРИКС.