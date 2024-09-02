В Госдуме положительно оценили намерение Турции вступить в БРИКС

Альтернативные западноориентированным союзам организации становятся более престижными, считает депутат ГД Бутина. Спикер отметила, что Турция не объявила о выходе из НАТО. Страна намерена сотрудничать одновременно с Западом и Востоком.

Желание стать одним из членов БРИКС обусловлено намерением Турции участвовать в создании многополярного мира. Организация стремится к реализации разными странами суверенной политики, значит, Турция поддерживает подобный подход.

«В этом, собственно, и есть суть многополярности — сильные игроки могут договариваться на разных площадках», — добавила парламентарий.

Не стоит оценивать планы Турции на БРИКС как безусловное усиление пророссийских сил. Напротив, это знак, что мир очень медленными шагами движется в сторону позитивных изменений глобального строя.

Ранее сообщалось, что на Западе рассказали, зачем Турция подала заявку на вступление в БРИКС.