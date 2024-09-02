На Западе рассказали, зачем Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Государство хочет укрепить глобальные позиции и сотрудничество с развивающимися странами. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Турецкие власти подали официальную заявку на вступление в БРИКС, надеясь увеличить свое влияние на мировой арене и развить отношения с государствами, находящимися на пути роста. Предполагается, что возможность расширения состава организации будет обсуждаться на предстоящем саммите БРИКС.

Он пройдет в период с 22 по 24 октября 2024 года в столице Татарстана — Казани. Представители каждой из стран, входящих в объединение, обсудят важные политические, экономические и другие вопросы на одной площадке.

Ранее стало известно о решении Палестины направить запрос на вступление в БРИКС сразу после саммита. К слову, одна из сессий будет посвящена ситуации в секторе Газа. Об этом заявил посол палестинского государства в России Абдель Хафиз Нофаль.