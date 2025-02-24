Депутат Драпеко предложила увеличивать лимит «Пушкинской карты»

Депутат Государственной думы Елена Драпеко высказала мнение, что лимит «Пушкинской карты» можно было бы увеличить до 10-15 тыс. руб. для некоторых россиян, сообщило интернет-издание «Абзац».

Депутат Елена Драпеко считает, что не стоит изменять лимит «Пушкинской карты» для всех ее владельцев. Увеличенный лимит должен стать поощрением за победу в конкурсах или олимпиадах международного уровня. Депутат высказала мнение, что данную инициативу стоит обсудить более детально. Так, на международных конкурсах распространена практика, когда участников поощряют из собственного призового фонда. Аналогично стоило бы поступать и в России.

«Это хорошая идея. Другое дело, что надо лимиты закладывать, потому что неизвестно, сколько у тебя будет этих отличий. Или каким категориям давать, каким не давать. Но это уже предмет к разговору», — рассказала «Абзацу» парламентарий.

По данным Министерства культуры, в 2024 году каждый участник «Пушкинской карты» имел право потратить 5 тыс. руб. на посещение театров, кино, музеев и выставок. По состоянию на май участниками программы стали 10,3 млн россиян в возрасте от 14 до 22 лет.

Ранее сообщалось, что фигуранты дела о хищении на «Пушкинской карте» получили от четырех до шести лет.