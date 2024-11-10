Депутат Фролова рассказала, как и где получить родовой сертификат на 12 тыс. рублей

Родовой сертификат — это одна из мер социальной поддержки, в рамках которой женщина имеет право получить 12 тыс. руб. Сумма разделена на несколько частей. 4 тыс. руб. предназначены для женской консультации. Для роддома выделяют 6 тыс. руб. Оставшаяся сумма — 2 тыс. руб. — направлены для детской поликлиники. Выделенные деньги позволяют женщине на стадии от беременности до рождения малыша получать еще более качественные медицинские услуги.

Кроме того, женщина вправе рассчитывать на правовую, психологическую и медико-социальную помощь во время родов и первые три месяца после появления на свет ребенка. По родовому сертификату также можно получить диспансерное наблюдение новорожденного в первый год его жизни.

Парламентарий напомнила, что сертификат оформляется бесплатно. Для этого необходимо обратиться в женскую консультацию не ранее чем на 30-й недели беременности с документами: паспортом, медицинским полисом и СНИЛСом. Документ приходит женщине в электронном виде.

«Если по каким-то причинам документ не получается оформить до родов, то его подготовят в роддоме, а при платных родах — в детской поликлинике, где будет наблюдаться малыш», — отметила Фролова.

Ранее сообщалось, что в Росздравнадзоре прокомментировали ситуацию с препаратом для беременных.