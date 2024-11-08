В Росздравнадзоре прокомментировали ситуацию с препаратом для беременных

В Росздравнадзоре прокомментировали ситуацию с препаратами для беременных. Накануне СМИ сообщили , что найти препараты на основе антирезусного иммуноглобулина иностранного и российского производства нельзя найти ни в одном регионе РФ, кроме Москвы и Московской области.

В комментарии РИА Новости представитель Росздравнадзора уточнил, что до конца 2024 года в России ожидается появление более 90 тыс. препаратов для беременных. В настоящее время в наличии находятся остатки в размере 46 тыс. упаковок.

На территории России зарегистрировано четыре препарата с международным непатентованным наименованием «иммуноглобулин человека антирезус Rho», которые производятся как отечественными, так и иностранными компаниями.

С начала года в оборот уже введено более 86 тыс. упаковок таких препаратов. В Росздравнадзоре также призвали граждан не паниковать и ожидать поступление новых партий лекарств в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор отправил запрос в Минздрав Турции после жалоб россиян на вирус. Ранее российские туристы заразились вирусом Коксаки.