Депутат Гаврилов назвал условия для пенсии в 100 тыс. руб.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов назвал три условия для пенсии в 100 тыс. руб., сообщил ТАСС.

Депутат считает, что для получения пенсии в 100 тыс. руб. на протяжении всей трудовой деятельности официальная заработная плата гражданина должна быть не ниже 230 тыс. руб. Человек должен непрерывно работать на протяжении 64 лет. Третье условие для получения пенсии — отсрочка выхода на пенсию до 75 лет. По мнению Гаврилова, в настоящее время реализовать подобные ожидания граждан практически невозможно.

Пенсия в 100 тыс. руб. — это ожидания граждан. К такому выводу пришли аналитики Banki.ru после анализа итогов опроса. По их данным, именно такую сумму указали 72% опрошенных респондентов. Они заявили, что в настоящее время работают и получают от 200 тыс. руб.

«Если брать за основу результаты этого опроса и стремиться к достижению пенсии в 100 тыс. рублей, то текущая пенсионная система требует реформирования. Потому что сейчас эти ожидания — малореализуемые», — указал Гаврилов.

По мнению депутата, достичь пенсии в 100 тыс. руб. можно при условии дополнительных накоплений, например, путем добровольных взносов или инвестиционных инструментов.

Депутат отметил, что для начисления пенсии человек должен достичь определенного возраста. При расчете учитывают страховой стаж и коэффициент. Сергей Гаврилов отметил, что изменения некоторых аспектов необходимо проводить реформу.

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