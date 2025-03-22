МВД предупредило об афере с продажей лекарств по «льготным» ценам

По данным МВД РФ, мошенники связываются с пенсионерами в телефонном режиме. Гражданам предлагают приобрести лекарства по сниженной цене. Если пенсионер соглашается, то мошенники могут прислать ему пустую коробку с лекарством. Практикуется также второй вариант обмана — покупателю не отправляют никакой товар. На связь уже больше не выходят. МВД РФ призвало россиян быть бдительными, не доверять незнакомцам и не соглашаться на приобретение «скидочных» лекарств.

По данным ТАСС, в министерстве назвали еще две наиболее распространенные схемы обмана с лекарствами, но без предложения скидок. Так, пенсионеру звонит мошенник, который представляется медработником. Во время беседы он узнает о всех жалобах человека и призывает купить эффективное и редкое лекарство. Стоимость препарата может достигать сотни тысяч рублей.

По данным министерства, в еще одной схеме принимает участие несколько мошенников. Первый звонит, чтобы сообщить о плохих анализах. Второй представляется профессором и призывает срочно начать лечение, назначая дорогостоящее лекарство.

«В МВД напомнили, что врач не делает назначений по телефону, рецепты выписываются в ходе осмотра. Кроме того, врач не предлагает доставить медикаменты курьером. Если заболевание подразумевает выдачу препаратов лечащим врачом, то в таком случае медицинский работник сделает это самостоятельно», — сообщил ТАСС.

Ранее пенсионерам назвали льготы, которые можно оформить только по заявлению.