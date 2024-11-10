Депутат Гаврилов предложил ввести «лодочную амнистию» для владельцев эллингов

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов считает рациональным введение «лодочной амнистии» для владельцев эллингов — помещений, предназначенных для хранения катеров, сообщили РИА Новости.

Правовой статус различных специфических объектов недвижимости в последнее время остается крайне актуальным вопросом. Так, на берегу водоемов по всей России появляются эллинги, необходимые для проведения ремонтных работ на суднах и хранения водного вида транспорта. На региональном уровне власти частично решают вопрос с легализацией зданий или помещений. Например, их собственникам предлагают на месте имеющегося объекта соорудить новый с учетом необходимых требований и оформления документов. Депутат считает правильным решать вопрос на федеральном уровне.

«В долгосрочной перспективе, конечно, владельцам такой недвижимости нужно дать возможность участия в различных программах легализации, например, законодательно предусмотреть «лодочную амнистию», — рассказал РИА Новости депутат фракции «КПРФ» Гаврилов.

Депутат также отметил, что эллинги часто используют не по назначению. В частности, сдают помещения туристам. Здания переоборудуют под жилые площади или коммерческие объекты, расположенные вдоль береговой линии. Парламентарий уверен, что постройки должны выполнять свою первоочередную задачу. В водоохранных зонах строительство жилых объектов запрещено на законодательном уровне, напомнил депутат.

Ранее сообщалось, что круизный лайнер, на котором застряли сотни россиян, отправился в путь после ремонта.