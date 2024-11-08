SHOT: круизный лайнер, на котором застряли сотни россиян, отправился в путь после ремонта

По информации, судно уже покинуло порт Иокогамы и через 2-3 часа прибудет в Китай. Ранее более 600 российских путешественников застряли на поломавшемся корабле и выражали обеспокоенность по поводу невозможности вернуться на родину — у них сгорели билеты на самолет стоимостью 100 тысяч рублей, и у них не осталось средств для обратной поездки.

Застрявшая на лайнере в Японии россиянка рассказала об обстановке на борту. По ее словам, для успокоения пассажирам раздали бесплатный интернет и сделали скидку на алкоголь.