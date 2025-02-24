Бутина высоко оценила фильм Newsler.ru о спецоперации

Созданием фильма занимался портал Newsler.ru. Премьера состоялась в День защитника Отечества. Мотивацией для создания стало решение президента РФ Владимира Путина объявить 2025 год Годом защитника Отечества. Герои фильма — это военнослужащие России, которые ежедневно проявляют мужество и храбрость в зоне СВО ради защиты мирного населения. В тылу геройство проявляют их родные, которые с нетерпением ждут возвращения участников спецоперации после победы. Предпоказ состоялся 21 февраля.

«На предпоказ пришли Сергей Лопатин и Сибирякова Виктория, продюссер и режиссер киностудии «Формат». Они дали ценные советы автору фильма, Александре Саитовой, для которой это первая масштабная работа. Дали советы по монтажу и съемке для дальнейших проектов», — сообщил newsler.ru.

Депутат Мария Бутина в своем телеграм-канале написала, что фильм Newsler.ru — это честный рассказ о том, что происходит в зоне спецоперации. Его герои признались, что многие родственники тяжело приняли их выбор. Однако совесть не позволяла им оставаться дома, зная, что жителей новых регионов угнетают. Боевые товарищи поддерживают друг друга каждый день, защищают и помогают. По мнению депутата, на фронте сформировалась особая команда из боевых товарищей. Фильм получился трогательным. Каждый, кто дал интервью, — настоящий герой, готовый пожертвовать собой ради Отчизны.

Ранее Properm.ru выяснил, съемки какого фильма проходили в пермской школе.