Properm.ru выяснил, съемки какого фильма проходили в пермской школе

Очевидцы сообщили, что в здании пермской школы снимают фильм. В среду, 5 февраля, поступила информация о минировании нескольких учебных заведений. Школа «Энергополис» также вошла в данный перечень. Информация оказалась ложной.

Редакция решила выяснить, съемки какого фильма проходили в школе. В Пермской кинокомиссии проинформировали, что в 2025 году зрители смогут оценить подростковую комедию «Иван Семенов. Полный каяк!». Одну из главных ролей сыграет Леон Кемстач. Он преобразится в чемпиона по сноукаякингу и выполнит в картине роль злодея.

По данным издания, зрителям предложат наблюдать за приключениями школьника, который будет сталкиваться с различными сложностями. Многие затронутые проблемы особенно актуальны для современных школьников. В картине также снимаются Роман Погорелов, Мария Шукшина и Константин Костин.

«По сюжету фильма Иван Семенов под влиянием Танечки из веселого хулигана стал «сыном маминой подруги», а проще говоря «душнилой», от которого отвернулись друзья и сама Танечка. <...> Чтобы вернуть друзей и свою любимую, Ивану необходимо победить чемпиона по сноукаякингу не только в спортивных соревнованиях, но и в борьбе за своих лучших друзей», — рассказали Properm.ru в Пермской кинокомиссии.

Ранее сообщалось, что Марк Эйдельштейн рассказал о знакомстве с режиссером «Аноры» Шоном Бэйкером.