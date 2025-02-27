Депутат ГД допустил строительство «Трамп-Сити» в Новой Москве

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев высказал мнение, что разморозка строительства проекта Trump Tower Moscow возможна, но с учетом некоторых изменений, сообщило интернет-издание «Абзац».

Издание напомнило, что строительство Trump Tower Moscow должно было начаться на территории столичного делового района «Москва-Сити». Депутат Владимир Кошелев отметил, что место уже занято. Однако для объекта можно выбрать другую локацию. Учитывая возможную перезагрузку в отношениях России и США, центр символично было бы построить в Новой Москве.

«Мы не против инвестиций. Наша позиция – лучше строить, чем ломать. Она касается и дипломатических отношений. Правда, все следует делать вовремя», — в разговоре с «Абзацем» рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Собеседник «Абзаца» отметил, что в Новой Москве есть достаточно свободного места. Вблизи нового небоскреба Trump Tower нашлись бы участки для зданий поменьше. При выборе названий для них можно учитывать политический курс президента США Дональда Трампа. Например, «Канада», «Мексика», «Панама» и «Гренландия».

«Россия – страна, где все мечты сбываются. Даже если это мечты американского президента», — отметил Владимир Кошелев.

Издание отметило, что впервые американский бизнесмен рассказал о намерениях строительства небоскреба в Москве в 1987 году. В 2005 году было подписано соглашение о строительстве небоскреба в столице РФ. Сотрудничество не сложилось. После Трамп упоминал о проекте в 2013 и 2015 годах.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о введении пошлин на товары из Евросоюза.