Максим Никулин пригласил на фестиваль «Артист» русофобку Жасмин Страгу, которой предложил стать членом жюри. После волны критики Никулин заявил, что госпожа Страга в первую очередь помогает циркам, расположенным на территории украинских городов, а не ВСУ.

Уроженка Курской области, депутат ГД Ольга Германова не считает необходимым разделять ситуации, когда помощь оказывают украинской армии или же культурным учреждениям. Она призвала помнить, что ВСУ убивают невинных детей и мирных граждан России. Не стоит забывать, что полученные доходы австрийская артистка имеет право направить на помощь украинской армии.

«Я считаю, что это просто бессовестно!» — заявила депутат.

Депутат Германова считает, что Цирк Никулина мог бы в рамках благотворительных акций показывать выступления для юных россиян из новых регионов. Таким образом артисты продемонстрировали бы свое единство с соотечественниками в сложный период времени для страны. Однако администрация приглашает в гости тех артистов, кто публично не поддерживает РФ.

Ранее сообщалось, что в Генпрокуратуру РФ подали заявление на сына Юрия Никулина.