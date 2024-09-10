В Генпрокуратуру РФ подали заявление на сына Юрия Никулина

Правозащитный центр «Сорок сороков» обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить действия гендиректора Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максима Никулина, сообщило интернет-издание «Абзац».

С подобной инициативой выступил правозащитный центр «Сорок сороков», представителей которого возмутило присутствие русофобки Жасмин Страгу на фестивале «Артист». Основательница компании J.S. Creations была в составе жюри.

Правозащитный центр «Сорок сороков» проанализировал посты, которые Жасмин публикует в своих соцсетях. Она открыто рассказывает о поддержке ВСУ. Женщина переводит деньги на поддержку украинской армии и призывает соотечественников поступать так же. Жасмин проживает в Австрии.

«Просим проверить генерального директора Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максима Юрьевича Никулина в части приглашения гражданки Жасмин Страги на соответствие их действующему законодательству», — говорится в обращении.

Копии документов переданы в редакцию «Абзаца». Общественники также требуют запретить дальнейшее участие Жасмин на фестивале «Артист».

Ранее сообщалось, что после выступления писателей-русофобов в центре Москвы общественники инициируют проверку.