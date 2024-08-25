Parisien: ордер на арест Дурова предполагал активацию при прибытии во Францию

Ордер на розыск основателя Telegram Павла Дурова активизировался исключительно в случае прибытия российского бизнесмена на территорию Франции, сообщила газета Parisien.

Источники газеты сообщили, что арест российского предпринимателя произошел около 20.00 на взлетно-посадочной полосе аэропорта Ле Бурже в субботу, 24 августа. Павел Дуров прилетел на частном самолете из Азербайджана. Подобной информацией располагает также издание TF1. В момент задержания с Дуровым находились его помощница и телохранитель.

Ранее основателю зашифрованного Telegram выдали ордер на обыск. Управление по делам несовершеннолетних (Ofmin) Национального управления судебной полиции Франции провело предварительное расследование, в рамках которого Дурова подозревали в насилии над несовершеннолетним лицом. Примечательно, что ордер становился действительным только в том случае, если бизнесмен пересечет государственную границу Франции.

Французское правительство уверено, что отсутствие модерации на платформе Telegram и нежелание его основателя сотрудничать с властью делает Павла Дурова соучастником преступлений и мошенничеств, которые организовывают пользователи мессенджера.

«Он часто летал в Объединенные Арабские Эмираты, в страны бывшего Советского Союза или даже в Южную Америку. Таким образом, причина его присутствия в аэропорту Ле Бурже на данный момент неизвестна», — сообщила газета Parisien.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ проинформированы о задержании российского бизнесмена Павла Дурова.